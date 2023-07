नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Harbhajan Singh Trolled By Fans After Tweeting Wrong Spelling Of Rishabh Pant विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल गंवाने के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले मिशन की ओर बढ़ चुकी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को 12 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन इस टेस्ट से पहले ही पूर्व भारतीय स्पिनर और मौजूदा कमेंटेटर हरभजन सिंह टोलर्स के निशाने पर आ गए है।

बता दें कि हरभजन सिंह को 3 जुलाई को जहां सभी फैंस जन्मदिन की बधाई दे रहे थे तो वहीं 4 जुलाई को फैंस उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे है। भज्जी को सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का जवाब देना भारी पड़ गया है। उन्होंने टॉप 5 टेस्ट खिलाड़ियों का नाम गलत लिख दिया है, जिसके बाद फैंस उन्हें खूब ट्रोल कर रहे है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर अक्सर दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर फैंस ट्वीट करते हुए नजर आते रहते है। इस बीच एक ट्विटर यूजर क्रिकेट वल्लाह ने भी एक ट्वीट किया थ जिसमें उन्होंने ये सवाल किया था कि दुनिया के टॉप 5 टेस्ट क्रिकेटर कौन है? सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं, बल्कि बड़े टूर्नामेंट में गेम चेंजर और मैच विनर के रूप में बताना है। मैं दो नाम चुनता हूं बेन सटोक्स और पैट कमिंस (उम्मीद है कि इस पर कोई लड़ाई नहीं होगी) आप 3 बाकी प्लेयर चुने?

इस ट्वीट का जवाब देते हुए हरभजन सिंह ने 4 जुलाई की सुबह 4 बजे 5 खिलाड़ियों के नाम बताए। उनके अनुसार, दुनिया के बेस्ट टॉप 5 टेस्ट खिलाड़ियों में नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और बेन स्टोक्स है।

लेकिन हरभजन को ये ट्वीट करना काफी भारी पड़ गया है। दरअसल, उन्होंने इंग्लिश में खिलाड़ियों के नाम की स्पेलिंग को गलत लिख दिया है। सिर्फ नाथन लियोन की स्पैलिंग को भज्जी ने सही लिखा है बाकी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) से लेकर बेन स्टोक्स हर किसी का नाम गलत है।

Who are the 5 best Test cricketers in the world today? Not just in terms of skill , but game-changers, matchwinners, players most likely to cone good on the ‘Big Occasion’. I’ll pitch 2 names: Ben Stokes. Pat Cummins. (surely No dispute here surely!). Pick 3 others