नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Harbhajan Singh react on MS dhoni fan जब भी भारतीय क्रिकेट टीम में आईसीसी ट्रॉफी की बात होती है तो इसमें एक खिलाड़ी का जिक्र हमेशा आता है और वो नाम है एमएस धोनी। जी हां एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने तीन आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। ऐसे में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद एक बार फिर फैंस ने सोशल मीडिया पर एमएस धोनी को लेकर पोस्ट शेयर किए।

फैंस को आई धोनी की याद-

आईसीसी इवेंट में भारत की लगातार नौवीं हार के बाद क्रिकेट फैंस को एक बार फिर धोनी की याद सताने लगी। धोनी की कप्तानी में भारत ने तीन आईसीसी टाइटल टी20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। ऐसे में धोनी की फैन का एक ट्वीट वायरल हो गया।

48 दिनों में जीता टी20 विश्व कप-

ट्वीट में लिखा कोई कोच नहीं, कोई मेंटर नहीं, युवा लड़के, अधिकांश सीनियर खिलाड़ियों ने भाग लेने से इंकार कर दिया। इससे पहले कभी भी एक मैच में कप्तानी नहीं की। इस व्यक्ति ने सेमीफाइनल में प्राइम ऑस्ट्रेलिया को हराया और कप्तान बनने के 48 दिनों में टी20 विश्व कप जीता।

Yes when these matches were played this young boy was playing alone from india.. not the other 10 .. so alone he won the World Cup trophies .. irony when Australia or any other nation win the World Cup headlines says Australia or etc country won. But when indian wins it’s said… https://t.co/pFaxjkXkWV