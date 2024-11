𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍𝙎!

Congratulations to #TeamIndia on winning the #SAvIND T20I series 3⃣-1⃣ 👏👏

Scorecard - https://t.co/b22K7t9imj pic.twitter.com/oiprSZ8aI2