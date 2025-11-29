'कोचिंग छोड़ दो' रांची में गौतम गंभीर पर आग बबूला हुआ फैन, टेस्ट सीरीज गंवाने पर निकाला गुस्सा

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है। वह पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर तो हैं ही साथ ही फैंस भी उनसे नाराज हैं। रांची में एक फैन ने उनपर जमकर तंज कसा। 

    रांची में फैंस ने गौतम गंभीर पर कसा तंज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर जब से भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं तब से टेस्ट में भारत का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है। न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका ने भी भारत को उसके घर में टेस्ट सीरीज में हरा दिया। गंभीर इस समय आलोचकों के निशाने पर तो हैं हीं, साथ ही फैंस भी उनसे जमकर गुस्सा हो रहे हैं। रांची में गंभीर को इस गुस्से का सामना करना पड़ा है।

    रांची में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलना है। ये मैच रविवार को जेएससीए स्टेडियम में खेला जाना है। रांची में जब टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी तभी एक फैन ने स्टैंड से चिल्लाते हुए गंभीर पर तंज कसा और जमकर अपनी भड़ास निकाली।

    'वर्ल्ड कप भूल जाओ'

    इस फैन का कहना है कि गौतम गंभीर को कोचिंग छोड़ देनी चाहिए और 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को भूल जाना चाहिए। फैन ने स्टैंड से चिल्लाते हुए कहा, "3-0 घर में (न्यूजीलैंड के खिलाफ), अफ्रीका के सामने 1-0 (2-0)कोचिंग छोड़ दो। साउथ अफ्रीका के सामने घर में नहीं जीत सकते, 2027 का वर्ल्ड कप भूल जाओ।"

    फैन ने जब ये बात कही तब गंभीर सपोर्ट स्टाफ के साथ अपना वर्कआउट कर रहे थे और रनिंग कर रहे थे। उन्होंने ये बातें साफ तौर पर सुनी, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

    जमकर हो रही है आलोचना

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है। कई पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर भी गंभीर हैं। गंभीर को लेकर कई दिग्गजों का मानना है कि उन्हें वनडे और टी20 की कोचिंग ही मिलनी चाहिए जबकि टेस्ट की कोचिंग से उन्हें हटा देना चाहिए।

