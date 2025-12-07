गैरी कर्स्टन बने क्रिकेट नामीबिया के सलाहकार, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जोड़ा अपने साथ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट नामीबिया ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए गैरी कर्स्टन को अपनी मेंस टीम का सलाहकार नियुक्त किया है। कर्स्टन अपने परामर्श कार्यकाल के दौरान नामीबिया की मेंस टीम के मुख्य कोच क्रेग विलियम्स के साथ मिलकर काम करेंगे।

कर्स्टन ने बोर्ड की ओर से जारी एक बयान में कहा, क्रिकेट नामीबिया के साथ काम करना वाकई एक सम्मान की बात है। मैं एक उच्च-प्रदर्शन क्रिकेट माहौल बनाने के उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प से पूरी तरह प्रभावित हूं।

दुनिया की क्रिकेट टीमों के साथ मुकाबले को तैयार

उन्होंने आगे कहा, उनका नया अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी राष्ट्रीय टीमों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी सीनियर मेंस राष्ट्रीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैं अगले साल फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।

ऐसा रहा है अंतरराष्ट्रीय करियर

गौरतलब हो कि कर्स्टन ने 101 टेस्ट और 185 वनडे मैचों में 7289 टेस्ट रन और 6798 वनडे रन बनाए हैं। गैरी कर्स्टन की ही कोचिंग में भारत ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था। वह साउथ अफ्रीका और हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने कार्यकाल का व्यापक कोचिंग अनुभव लेकर आए हैं।

गुजरात टाइटन्स को बनाया चैंपियन

उन्होंने आईपीएल में भी कोचिंग की है और 2022 में गुजरात टाइटन्स द्वारा अपने उद्घाटन सत्र में ट्रॉफी जीतने के समय कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे। गैरी कर्स्टन के सलाहकार बनने से नामीबिया की क्रिकेट टीम को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।