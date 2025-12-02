Ashes Series के बीच इंग्लैंड के लिए आई बुरी खबर, दिग्गज क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इस समय क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता एशेज सीरीज खेली जा रही है जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही हैं। सीरीज का दूसरा मैच चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगा, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड टीम के लिए बुरी खबर आई है। उसके एक दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रोबिन स्मिथ ने मंगलवार को 62 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी काउंटी हैम्पशर ने उनके निधन का जानकारी दी। स्मिथ ने 1988 से 1996 तक इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैच खेले। वह ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और वहीं उनका निधन हुआ। उनका जन्म वैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था।

उनके परिवार ने बयान जारी कर बताया कि सोमवार को साउथ पर्थ अपार्टमेंट में उनका निधन हो गया। हालांकि, मौत के कारण का अभी पता नहीं चल सका है।

इंग्लैंड लायंस टीम से की थी मुलाकात इंग्लैंड लायंस की टीम कुछ दिन पहले पर्थ में थी और टीम के कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने स्मिथ को टीम से मिलने के लि बुलाया था। स्मिथ ने टीम के साथ समय बिताया था और अपना अनुभव शेयर किया था। उनके परिवार ने बयान में लिखा, "रोबिन इंग्लैंड के सबसे करिश्माई और मशहूर खिलाड़ी बनकर उभरे थे। वह एक बहादुर बल्लेबाज थे।"

उन्होंने साल 2004 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। परिवार ने कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति और शराब की लत से वह संन्यास के बाद से ही परेशान थे लेकिन ये सभी उनकी मौत के कारण को लेकर अटकलें लगाने वाले नहीं हो सकते।

ऐसा रहा करियर स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर 43.67 की औसत से 4236 रन बनाए। टेस्ट में उनके नाम नौ शतक शामिल रहे। वहीं वनडे में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 71 वनडे मैचों में 39.01 की औसत से 2419 रन बनाए।