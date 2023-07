नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एक समय में वनडे वर्ल्ड कप की चैंपियन माने जाने वाली टीम इस बार वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएगी। 48 साल में पहली बार वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप में नहीं ले पाएगी। जी हां वेस्टइंडीज की टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर से स्कॉटलैंड के हाथों 7 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वेस्टइंडीज का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से असफल रहा। टीम 40 रन पर 4 विरेट गंवा चुकी थी।

वनडे वर्ल्ड कप के उद्घाटन सीजन में 1975 में वेस्टइंडीज की टीम चैंपियन बनी थी। इसके बाद दूसरे सीजन में एक बार फिर वेस्टइंडीज की टीम 1979 में चैंपियन बनी थी। हालांकि पहली बार टीम ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर और दूसरी बार फिर इसी मैदान में इंग्लैंड को 92 रन से हराकर वेस्टइंडीज ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था, लेकिन तीसरी बार टीम का मुकाबला फाइनल में भारत से था।

Heartbreak for West Indies in Harare as Scotland beat them for the first time in an ODI and send them out of the race for #CWC23 👀#SCOvWI report 👇