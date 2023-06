नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड माना जा रहा था। पुजारा काफी लंबे समय से इंग्लैंड में थे और काउंटी क्रिकेट में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि, पुजारा खिताबी मुकाबले में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पहली पारी में टेस्ट स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर पुजारा 14 रन बनाकर आउट हुए, तो दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा शॉट खेला जिसकी कम से कम उनसे तो उम्मीद नहीं की जाती है।

खराब शॉट खेलकर चलते बने पुजारा

शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे चेतेश्वर पुजारा काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। भारतीय बल्लेबाज के बैट से रन निकल रहे थे और वह बाउंड्री खोजने में भी सफल हो रहे थे। हालांकि, पैट कमिंस की गेंद पर पुजारा बेहद खराब शॉट खेलकर चलते बने। दरअसल, कमिंस की उछाल लेती गेंद पर पुजारा ने अपर कट शॉट खेलने का प्रयास किया। पुजारा का यह प्रयोग तो सफल नहीं रहा, लेकिन बॉल उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर एलेक्स कैरी के दस्तानों में जरूर समां गई। पुजारा ना चाहते हुए भी 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। सोशल मीडिया पर दूसरी पारी में भी फ्लॉप होने के बाद फैन्स ने पुजारा को आड़े हाथों लिया है।

Thank you Pujara for the services, happy retirement cheteshwar pujara. All the best for the second innings of your life ♥️ pic.twitter.com/rMf5lVZKgr — Pratham. (@76thHundredWhxn) June 10, 2023

We just lost Rohit Sharma, and Pujara has played this shot. 😖😖 #WTCFinal #WTC2023 pic.twitter.com/8HooNN6EV5 — Ridhima Pathak (@PathakRidhima) June 10, 2023

Pujara is a type of guy who prepares his whole life for one moment and still Fucks it up. 😭😭😭😭 pic.twitter.com/z6C4sFaWGb — Mahesh. (@Simran_HatMayra) June 9, 2023

अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके रोहित

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। रोहित 43 रन बनाकर क्रीज पर सेट नजर आ रहे थे, लेकिन नाथन लायन ने गेंद थामते ही भारतीय कैप्टन की पारी का अंत कर दिया। हिटमैन ने डीआरएस का भी इस्तेमाल किया, पर वह अंपायर का फैसला नहीं बदल सके। वहीं, शुभमन गिल 18 रन बनाकर थर्ड अंपायर के विवादित फैसले का शिकार हुए।