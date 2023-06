नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड माना जा रहा था। पुजारा काफी लंबे समय से इंग्लैंड में थे और काउंटी क्रिकेट में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि, पुजारा खिताबी मुकाबले में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पहली पारी में टेस्ट स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर पुजारा 14 रन बनाकर आउट हुए, तो दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा शॉट खेला जिसकी कम से कम उनसे तो उम्मीद नहीं की जाती है।

खराब शॉट खेलकर चलते बने पुजारा

शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे चेतेश्वर पुजारा काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। भारतीय बल्लेबाज के बैट से रन निकल रहे थे और वह बाउंड्री खोजने में भी सफल हो रहे थे। हालांकि, पैट कमिंस की गेंद पर पुजारा बेहद खराब शॉट खेलकर चलते बने। दरअसल, कमिंस की उछाल लेती गेंद पर पुजारा ने अपर कट शॉट खेलने का प्रयास किया। पुजारा का यह प्रयोग तो सफल नहीं रहा, लेकिन बॉल उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर एलेक्स कैरी के दस्तानों में जरूर समां गई। पुजारा ना चाहते हुए भी 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। सोशल मीडिया पर दूसरी पारी में भी फ्लॉप होने के बाद फैन्स ने पुजारा को आड़े हाथों लिया है।

What was this shot from Pujara? Is he showcasing his T20 skills? UNACCEPTABLE at such a high level. You just fucking lost your skipper to a bad shot. Hold the ground. I am losing my shit now. This is not serious cricket from Indian team. Pure callousness. #WTCFinal pic.twitter.com/luzUtG4Ti4 — Ayush Verma (@The_Nation_Hood) June 10, 2023

Cheteshwar Pujara just threw his wicket in both the innings! In 1st innings he was unable to judge the delivery ❌ In 2nd innings he just played an unnecessary shot❌ India are again in trouble now! #WTCFinal #AUSvIND #AUSvsIND pic.twitter.com/0D5xHxSL3K — Nilesh G (@oye_nilesh) June 10, 2023

At Gabba test, Pujara was standing like a wall , getting hit on the body. And today he was trying to play a shot which he has never played. Did Team Management told them to play T20 cricket? pic.twitter.com/Mg84HwUfYI — SammySindhi (@SammySindhi) June 10, 2023

अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके रोहित

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। रोहित 43 रन बनाकर क्रीज पर सेट नजर आ रहे थे, लेकिन नाथन लायन ने गेंद थामते ही भारतीय कैप्टन की पारी का अंत कर दिया। हिटमैन ने डीआरएस का भी इस्तेमाल किया, पर वह अंपायर का फैसला नहीं बदल सके। वहीं, शुभमन गिल 18 रन बनाकर थर्ड अंपायर के विवादित फैसले का शिकार हुए।