नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Katherine Sciver Brunt Retirement From International Cricket। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाली कैथरीन ब्रंट (Katherine Sciver Brunt) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ब्रंट ने अपने 19 साल के करियर को 5 मई 2023 को अलविदा कहा।

बता दें कि ब्रंट ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में खेला था। पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ब्रंट इस साल एशेज में नहीं नजर आएगी। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कैथरीन ने क्या कहा आइए जानते हैं इस आर्टिकल के जरिए।

दरअसल, कैथरीन ब्रंट ने इंग्लैंड टीम में डेब्यू साल 2004 में किया था। उन्होंने अब तक तीनों फॉर्मेंट में 335 विकेट हासिल किए। वनडे क्रिकेट में ब्रंट के नाम 170 विकेट, टी-20 में 114 विकेट और टेस्ट में 51 विकेट दर्ज हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में कुल 3 बार विश्व कप की ट्रॉफी जीती है, जिसमें एक प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी शामिल है, जो उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 विश्व कप के फाइनल में जीता था। इसके अलावा उन्होंने 4 एशेज सीरीज जीती है।

ऐसे में उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। उन्होंने इस दौरान रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा,

बता दें कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्रंट ने पिछले साल नट साइवर से शादी कर ली थी। ये दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और आखिरकार 29 मई को दोनों ने शादी रचा ली। ये समलैंगिक जोड़ी ने शादी के बाद खूब सुर्खियां लूटी थी।

