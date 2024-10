जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्‍तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कारसे, जैक लीच, शोएब बशीर।

We have announced our XI for the first Test against Pakistan in Multan 📝