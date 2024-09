Duleep Trophy Squad: शुभमन गिल बाहर, रिंकू सिंह की एंट्री; दूसरे दौर के लिए अक्षर-पंत समेत कई भारतीय स्टार्स हुए रिलीज

सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल की जगह प्रथम सिंह (रेलवे), केएल राहुल की जगह अक्षय वाडकर (विदर्भ) और ध्रुव जुरेल की जगह एसके रशीद (आंध्र प्रदेश) को दलीप ट्रॉफी के दूसरे दौर के लिए चुना है। बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी टीम में कुलदीप की जगह लेंगे, जबकि आकिब खान (यूपीसीए) टीम में आकाश दीप की जगह लेंगे। वहीं, मयंक अग्रवाल को इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है।

अक्षर पटेल की जगह इंडिया डी में हरियाणा के निशांत सिंधू को मौका मिला है। तुषार देशपांडे चोट के कारण दूसरे दौर से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह इंडिया ए के विद्वाथ कावरप्पा को शामिल किया जाएगा।

Duleep Trophy 2024 Round 2 Teams Squad Updated

इंडिया ए टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), रियान पराग, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, अवेश खान, कुमार कुशाग्र, शास्वत रावत, प्रथम सिंह, अक्षय वाडकर, एसके रशीद, शम्स मुलानी। आकिब खान

इंडिया बी टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), सरफराज खान, मुशीर खान, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, मुकेश कुमार, राहुल चाहर, आर साई किशोर, मोहित अवस्थी, एन जगदीसन (विकेटकीपर), सुयश प्रभुदेसाई, रिंकू सिंह, हिमांशु मंत्री (विकेटकीपर)

इंडिया डी टीम: श्रेयस लायर (कप्तान), अथर्व तायडे, यश दुबे, देवदत्त पडिक्कल, रिकी भुई, सारांश जैन, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, आकाश सेनगुप्ता, केएस भरत (विकेटकीपर) , सौरभ कुमार, संजू सैमसन (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विदवथ कावेरप्पा

