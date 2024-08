DPL में ऋतिक शौकिन का हैरतअंगेज कैच, हवा में उड़कर लपकी गेंद, कमेंटेटर भी रह गए दंग, देखें Video

बल्लेबाज वैभव भी इस कैच को देख यकीन नहीं कर पाए की वह आउट हो गए हैं। उन्होंने झन्नाटेदार शॉट मारा था जिसे शौकिन ने लपक लिया।

Captain Hrithik Shokeen with a blinder at mid-off to dismiss in-form Vaibhav Rawal 🫡🔥#AdaniDelhiPremierLeagueT20 #AdaniDPLT20 #DilliKiDahaad pic.twitter.com/HiumhKVqbg