नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बुधवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले दिनेश कार्तिक लंदन पहुंच गए हैं। कार्तिक इंग्लैंड में ब्रॉडकॉस्टिंग टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में कार्तिक ने डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए पिच की पहली तस्वीर शेयर की, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

चिंता में स्पिनर्स और ओपनर्स-

हालांकि इंतजार कर रहे सभी प्रशंसकों के लिए यह एक खूबसूरत नजारा है। ऐसे में यह भारत के शानदार स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कुछ हद तक सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा के लिए भी यह अच्छी खबर नहीं हो सकती है।

तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच-

कार्तिक ने फाइनल शुरू होने से दो दिन पहले सोमवार को द ओवल पिच की तस्वीरें साझा कीं। पिच में हरे घास की एक समान कवरिंग है। ग्राउंडस्टाफ के पास कुछ घास को हटाने का काफी समय है, लेकिन मैच शुरू होने के बाद भी पिच हरी ही होगी। इसका मतलब है कि तेज गेंदबाजों के पिच काफी मददगार होगी।

Two days to go for the #WTCFinal and this is how the pitch looks like 🔎

What is your playing XI gonna be? 🧐 pic.twitter.com/wLyYHr4vcy