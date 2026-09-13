IPL 2027 की नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स में आया विश्व विजेता, संभालेगा गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी
दिल्ली कैपिटल्स ने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। हालांकि, इसका अभी तक आधिकारिक एलान नहीं हुआ है।
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इसी साल के अंत में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन की नीलामी होनी है। इससे पहले ही सभी फ्रेंचाइजियों ने तैयारी शुरू कर दी हैं। दिल्ली कैपिटल्स को अपने पहले खिताब की तलाश है और इस उसके कोचिंग स्टाफ में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
इस टीम ने श्रीलंका के विश्व विजेता खिलाड़ी को अपने कोचिंग स्टाफ में जगह दी है। इस खिलाड़ी का नाम है चामिंडा वास। वास ने श्रीलंका को विश्व विजेता बनाने में अहम रोल निभाया था। वह दुनिया के महान गेंदबाजों में गिने जाते हैं।
बनेंगे गेंदबाजी कोच
स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, वास को दिल्ली कैपिटल्स का गेंदबाजी कोच बनाया जाना तय है। हालांकि, इसका अभी तक आधिकारिक एलान नहीं किया गया है, लेकिन वास नई दिल्ली में टीम के कैम्प और ट्रायल्स से जुड़ेंगे। वास के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का काफी अनुभव है। उन्होंने श्रीलंका के लिए 111 टेस्ट, 322 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 355 और वनडे में 400 विकेट लिए हैं। वह श्रीलंका के सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं।
वह बतौर कोच भी काम कर चुके हैं। वह श्रीलंकाई टीम के अलावा कई फ्रेंचाइजियों के लिए भी काम कर चुके हैं।
इन लोगों के साथ करेंगे काम
वास के साथ स्पिन कोच के तौर पर अमित मिश्रा काम करेंगे जो लंबे समय तक दिल्ली फ्रेंचाइजी के लिए भी खेले हैं। इस सीजन दिल्ली ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को टीम का कोच नियुक्त किया है। वह हेमंग बदानी की जगह लेंगे। उनके अलावा पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह टीम के सहायक कोच की भूमिका में नजर आएंगे।
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