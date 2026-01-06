महाराष्ट्र क्रिकेट संघ चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक, रोहित पवार के रिश्तेदारों समेत 400 नए सदस्यों पर सवाल

पीटीआई, मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को होने वाले महाराष्ट्र क्रिकेट संघ की शीर्ष परिषद के चुनाव पर रोक लगा दी है और निवर्तमान अध्यक्ष और एनसीपी विधायक रोहित पवार के रिश्तेदारों समेत 400 नए सदस्यों को जोड़ने पर सवाल उठाए हैं।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश गौतम अनखड़ की पीठ ने कहा कि जिस तरीके से नए सदस्यों को जोड़ा गया है, उससे प्रथम ²ष्टया लगता है कि सब कुछ आनन फानन में किया गया।

इस याचिका पर लिया फैसला

पीठ ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और 20 दिसंबर 2025 को जारी मतदाता सूची में सदस्यों को जोड़ने में काफी पक्षपात किया गया है। नए सदस्यों में रोहित पवार की पत्नी कुंती और ससुर सतीश मागर और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती भी है।