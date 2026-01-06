Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महाराष्ट्र क्रिकेट संघ चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक, रोहित पवार के रिश्तेदारों समेत 400 नए सदस्यों पर सवाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:36 PM (IST)

    बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (MCA) के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने निवर्तमान अध्यक्ष रोहित पवार के रिश्तेदारों सहित 400 नए सदस्यों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पीटीआई, मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को होने वाले महाराष्ट्र क्रिकेट संघ की शीर्ष परिषद के चुनाव पर रोक लगा दी है और निवर्तमान अध्यक्ष और एनसीपी विधायक रोहित पवार के रिश्तेदारों समेत 400 नए सदस्यों को जोड़ने पर सवाल उठाए हैं।

    मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश गौतम अनखड़ की पीठ ने कहा कि जिस तरीके से नए सदस्यों को जोड़ा गया है, उससे प्रथम ²ष्टया लगता है कि सब कुछ आनन फानन में किया गया।

    इस याचिका पर लिया फैसला

    पीठ ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और 20 दिसंबर 2025 को जारी मतदाता सूची में सदस्यों को जोड़ने में काफी पक्षपात किया गया है। नए सदस्यों में रोहित पवार की पत्नी कुंती और ससुर सतीश मागर और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती भी है।

    केदार जाधव भी याचिकाकर्ताओं में

    याचिकाकर्ताओं में पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव भी हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश नए सदस्यों का क्रिकेट से कोई सरोकार नहीं है और उन्हें सिर्फ इसलिए जोड़ा गया, ताकि कुछ लोग अपने निजी संगठन की तरह एमसीए को चला सकें।

     