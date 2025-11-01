Language
    Shreyas Iyer की हेल्‍थ पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, भारत लौटने में अभी लग सकता है समय

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    भारतीय टीम के स्‍टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है। अय्यर को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ने के दौरान पसली में गंभीर चोट लगी थी। अय्यर की चोट इतनी गंभीर थी कि उनका उपचार आईसीयू में किया गया। अय्यर सिडनी में चोट से उबर रहे हैं और मेडिकल टीम से हरी झंडी मिलने के बाद ही भारत लौटेंगे।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के स्‍टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है। अय्यर को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पसलियों में गंभीर चोट लगी थी।

    30 साल के श्रेयस अय्यर को हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्‍स कैरी का कैच पकड़ने के दौरान पेट में चोट लगी थी। उन्‍हें तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया और फिर आईसीयू में उनका उपचार हुआ। बीसीसीआई ने शनिवार को बयान जारी करके श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर बड़ी अपडेट दी।

    बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, 'सिडनी और भारत में विशेषज्ञों के साथ बीसीसीआई मेडिकल टीम श्रेयस अय्यर की रिकवरी से खुश है। उन्‍हें आज अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है।' बीसीसीआई ने स्‍पष्‍ट किया कि भारतीय बल्‍लेबाज अभी सिडनी में ही रहेंगे। जब मेडिकल टीम अनुमति देगी तब अय्यर भारत लौट आएंगे।

    बता दें कि श्रेयस अय्यर ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम का हिस्‍सा नहीं हैं और वो अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आ सकते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रेयस अय्यर को वापसी करने में लंबा समय भी लग सकता है।

    अय्यर ने दी थी अपडेट

    इससे पहले श्रेयस अय्यर ने भी अपनी हेल्‍थ पर सोशल मीडिया के जरिये अपडेट दी थी। अय्यर ने पोस्‍ट किया, 'मैं रिकवरी प्रक्रिया में हूं और हर दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं। मैं इतनी प्रार्थनाएं और विश्‍वास पाकर आभारी हूं और यह काफी मायने रखता है। मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्‍यवाद।'

    बता दें कि श्रेयस अय्यर की घटना तब हुई, जब वो फिजियो के साथ मैदान से बाहर गए। उनकी स्थिति खराब हुई क्‍योंकि काफी तेज दर्द हुआ। उन्‍हें तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया। मेडिकल टेस्‍ट में पता चला कि उनकी पसली से आंतरिक रक्‍तस्राव हुआ, जिसके कारण आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा।

    बीसीसीआई का पूरा बयान

    श्रेयस अय्यर को 25 अक्‍टूबर 2025 को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लगी थी] जिसके परिणामस्वरूप उसकी तिल्ली में घाव हो गया और आंतरिक रक्तस्राव होने लगा। चोट का पता लगाया गया और एक छोटी प्रक्रिया द्वारा खून बहने पर नियंत्रण किया गया। इसके लिए उन्हें उचित चिकित्सा प्रबंधन दिया गया है।

    श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थिर है और वो बेहतर हो रहे हैं। सिडनी और भारत में विशेषज्ञों के साथ बीसीसीआई मेडिकल टीम उनकी रिकवरी से संतुष्‍ट है। उन्‍हें आज अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है।

    बीसीसीआई सिडनी में डॉ कौरुष हगहीगी और उनकी टीम व भारत में डॉ दिनशॉ पार्डीवाला को धन्‍यवाद देती है, जिन्‍होंने सुनिश्चित किया कि श्रेयस को उनकी चोट के लिए सर्वश्रेष्‍ठ उपचार मिल सके। श्रेयस अभी आगे सलाह के लिए सिडनी में ही रुकेंगे। एक बार जब वो फिट होंगे तो भारत लौट आएंगे।'

     