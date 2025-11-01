स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के स्‍टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है। अय्यर को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पसलियों में गंभीर चोट लगी थी। 30 साल के श्रेयस अय्यर को हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्‍स कैरी का कैच पकड़ने के दौरान पेट में चोट लगी थी। उन्‍हें तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया और फिर आईसीयू में उनका उपचार हुआ। बीसीसीआई ने शनिवार को बयान जारी करके श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर बड़ी अपडेट दी।

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, 'सिडनी और भारत में विशेषज्ञों के साथ बीसीसीआई मेडिकल टीम श्रेयस अय्यर की रिकवरी से खुश है। उन्‍हें आज अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है।' बीसीसीआई ने स्‍पष्‍ट किया कि भारतीय बल्‍लेबाज अभी सिडनी में ही रहेंगे। जब मेडिकल टीम अनुमति देगी तब अय्यर भारत लौट आएंगे।

बता दें कि श्रेयस अय्यर ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम का हिस्‍सा नहीं हैं और वो अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आ सकते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रेयस अय्यर को वापसी करने में लंबा समय भी लग सकता है।

अय्यर ने दी थी अपडेट इससे पहले श्रेयस अय्यर ने भी अपनी हेल्‍थ पर सोशल मीडिया के जरिये अपडेट दी थी। अय्यर ने पोस्‍ट किया, 'मैं रिकवरी प्रक्रिया में हूं और हर दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं। मैं इतनी प्रार्थनाएं और विश्‍वास पाकर आभारी हूं और यह काफी मायने रखता है। मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्‍यवाद।'