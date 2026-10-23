BCCI ने लिया बड़ा फैसला, दो T20I खेलने वाले को बनाया जूनियर चीफ सेलेक्टर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को शुक्रवार को जूनियर सेलेक्शन कमिटी का चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया है। अवाना ने अपने करियर में भारत के लिए सिर्फ दो मैच खेले हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में चेयरमैन के लिए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डोड् गणेश के नाम की चर्चा थी। हालांकि बीसीसीआई ने गणेश की बजाय अवाना को ये जिम्मेदारी सौंपी है। अवाना बने चेयरमैन अवाना को सेलेक्शन कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। वहीं, बीसीसीआई ने चयन समिति के सदस्यों में कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव की भी नियुक्ति की है। बीसीसीआई ने जारी स्टेटमेंट में कहा, 'क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी (CAC ने सेलेक्शन प्रक्रिया के बाद जूनियर क्रिकेट समिति के सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। सीएसी ने इंटरव्यू और बाकी प्रक्रिया के बाद,कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव को कमेटी के सदस्यों सहित परविंदर अवाना को चेयरमैन चुना है।'

अवाना का क्रिकेट करियर भारत के लिए सिर्फ दो टी20 खेलने वाले अवाना का फर्स्ट क्लास करियर अच्छा रहा। दिल्ली के लिए खेलते हुए उन्होंने 62 मैचों में 191 विकेट झटके। पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने करियर में दिल्ली, इंडिया ए और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेला। इसके अलावा, वो आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए भी खेले।