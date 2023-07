नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Usman Khawaja Confronted a MCC Member Ashes 2023 ENG vs AUS एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को पांचवें दिन के दूसरे सेशन में ही 43 रन से मात दी और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। बता दें कि लॉर्ड्स का मैदान कई वजहों से याद रखा जाएगा। कप्तान बेन स्टोक्स की शतकीय पारी से लेकर जॉनी बेयरस्टो के रन आउट तक मैच खत्म होने तक कई चीजों ने सुर्खियां बटोरी।

लेकिन इन सबके बीच एक विवाद और सामने आ रहा है। ये विवाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि लॉर्ड्स के लॉन्ग रूप से निकलते समय ख्वाजा और वॉर्नर की एमसीसी के कुछ सदस्यों के साथ झड़प हो गई थी जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई।

इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षाकर्मियों को भी बीच बचाव के लिए कूदना पड़ा। हालांकि, एमसीसी ने इस मामले पर मांफी भी मांग ली है और तीन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था?

दरअसल, पांचवें दिन के खेल में लंच टाइम पर जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम की ओर जा रहे थे तब वहां मौजूद एमसीसी के कुछ सदस्यों ने ऐसा कमेंट किया जो उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को रास नहीं आया और वह जवाब देने के लिए गुस्से में रुक गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि MCC का एक सदस्य उस्मान को कुछ कमेंट पास करता है, जिस पर ख्वाजा तुरंत गुस्सा हो जाते है। हालांकि, इस मामले में डेविड वॉर्नर बीच में आकर ख्वाजा को शांत कराते है और सुरक्षीकर्मियों भी बीच बचाव करने लगते है।

हालांकि, इस मामले पर एमसीसी ने अपने सदस्य की तरफ से मांफी मांगते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, एमसीसी ने उन सदस्यों की जांच कर उन्हें सस्पेंड कर लिया है। उन्हें लॉर्ड्स मैदान में आने की इज्जात नहीं है जब तक उनके खिलाफ अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं की जाती।

Usman Khawaja was pulled back by security after speaking to one the members inside the long room 😳

🗣️ "I've NEVER seen scenes like that!" pic.twitter.com/2RnjiNssfw