नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे एशेज टेस्ट के दौरान बेन स्टोक्स ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कैमरून ग्रीन के एक ही ओवर में 24 रन कूट डाले। बेन स्टोक्स चौथे ऐसे इंग्लैंड बल्लेबाज बने जिन्होंने टेस्ट मैच के एक ओवर में 20 से ज्यादा रन बनाए हैं।

बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के 56वें ओवर में यह कमाल किया। कैमरून ग्रीन की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद वाइड रही। अगली गेंद पर फिर बेन स्टोक्स ने सिक्स जड़ा। तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने तीसरा सिक्स जड़ा। चौथी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तीसरा लगातार छक्का जड़ा। पांचवीं गेंद पर एक रन मिला। आखिरी गेंद डॉट रही।

6,6,6 to bring up an Ashes century at Lord's.

बेन स्टोक्स ऐसे चौथे बल्लेबाज बने जिन्होंने, टेस्ट मैच के एक ओवर में 20 से ज्यादा रन लिए हैं। पहले नंबर हैरी ब्रूक हैं, जिन्होंने 2022-23 में पाकिस्तान के खिलाफ जाहिद महमूद के ओवर में 27 रन लिए थे। दूसरे नंबर पर इयान बॉथम ने 1986 में ड्रेक स्टर्लिंग के ओवर में 24 रन लिए। तीसरे नंबर फिर हैरी ब्रूक हैं, उन्होंने सऊद शकील के ओवर में 24 रन लिए थे। चौथे नंबर पर बेन स्टोक्स काबिज हैं।

The most expensive over in the history of Test cricket!

