नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बुधवार यानी आज से लंदन के द ओवल में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें इसमें जीत दर्ज करके ट्रॉफी को अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। ऐसे में पिच एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर काफी कुछ निर्भर करता है।

पिच पर अपडेट-

इस बीच अब मैच से पहले पिच को लेकर बड़ा अपडेट मिला है। चैंपियनशिप के फाइनल के लिए दो पिच तैयार की गई है। दरअसल लंदन में इन दिनों तेल, गैस और कोयला परियोजनाओं को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में आईसीसी को डर है कि लोग प्रदर्शन के चलते पिच को खराब न कर दें।

तैयार आईसीसी का प्लान बी-

आईसीसी ने प्लान बी के तौर पर दूसरी पिच को तैयार करवाया है, जिससे मैच में कोई बाधा न पड़े। आईसीसी ने कहा कि वे सभी तरह की चीजों के लिए तैयार है। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मैच के लिए पहले से दो पिच तैयार करवाई गई हैं।

Two days to go for the #WTCFinal and this is how the pitch looks like 🔎

What is your playing XI gonna be? 🧐 pic.twitter.com/wLyYHr4vcy