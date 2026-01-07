IND U19 vs SA U19: झुकेगा नहीं… Vaibhav Suryavanshi ने 'पुष्पा' स्टाइल में उड़ाया गर्दा; तूफानी फिफ्टी से मचाया कोहराम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi Fifty IND U19 vs SA U19 3rd ODI: तूफान का दूसरा नाम-वैभव सूर्यवंशी है, जिनकी उम्र तो बस 14 साल है, लेकिन उनके कारनामों के आगे दिग्गज भी फेल हो जाते हैं। यूथ वनडे के तीसरे मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वैभव का बल्ला जमकर गरज रहा है।

पहले बैटिंग करते हुए भारतीय अंडर-19 टीम की ओर से खेलते हुए कप्तान वैभव ने महज 24 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी ठोककर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशानी में डाल दिया। उन्होंने इस फिफ्टी ठोकने के बाद मैदान पर ‘पुष्पा’ स्टाइल में सेलिब्रेट भी किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है।