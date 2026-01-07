IND U19 vs SA U19: झुकेगा नहीं… Vaibhav Suryavanshi ने 'पुष्पा' स्टाइल में उड़ाया गर्दा; तूफानी फिफ्टी से मचाया कोहराम
Vaibhav Suryavanshi Fifty:14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे में मात्र 24 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi Fifty IND U19 vs SA U19 3rd ODI: तूफान का दूसरा नाम-वैभव सूर्यवंशी है, जिनकी उम्र तो बस 14 साल है, लेकिन उनके कारनामों के आगे दिग्गज भी फेल हो जाते हैं। यूथ वनडे के तीसरे मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वैभव का बल्ला जमकर गरज रहा है।
पहले बैटिंग करते हुए भारतीय अंडर-19 टीम की ओर से खेलते हुए कप्तान वैभव ने महज 24 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी ठोककर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशानी में डाल दिया। उन्होंने इस फिफ्टी ठोकने के बाद मैदान पर ‘पुष्पा’ स्टाइल में सेलिब्रेट भी किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है।
Vaibhav Suryavanshi का ‘पुष्पा’ सेलिब्रेशन
दरअसल, साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ तीसरे वनडे मैच (IND U19 vs SA U19 3rd Youth ODI) में वैभव सूर्यवंशी ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर ये दिखा दिया था कि वह अटैकिंग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करने आई भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज आरोन जॉर्ज और कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने किया।
वैभव ने पारी के तीसरे ओवर में जेजे बासन की दो गेंदों पर दो छक्के जड़े थे। इसके बाद 7वें ओवर में उन्होंने माइकल क्रुइस्कैम्प की खूब धुनाई की और उस ओवर में 21 रन कूटे। उनका स्कोर 22 गेंद पर 49 रन हो गया था। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने 24वीं गेंद पर अपनी तूफानी फिफ्टी पूरी की। ये उनकी इस सीरीज की लगातार दूसरी फिफ्टी रही। फिफ्टी जड़ने के बाद वैभव ने ‘पुष्पा’ स्टाइल में बल्ले से जश्न मनाया।
उन्हें आरोन जॉर्ज का साथ मिला, जिन्होंने 32 गेंद का सामना करते हुए फिफ्टी ठोकी और अफ्रीकी गेंदबाजों की खबर ली। दोनों ही ओपनर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और खबर लिखें जाने तक भारतीय टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया है। दोनों ओपनर्स के बीच 150 रन की साझेदारी भी हो चुकी है।
Captain Vaibhav suryavanshi launches a spectacular six then holds the pose for the cameras in the 3rd youth ODI with SA. 🥵 pic.twitter.com/TG2rSICYn5— Gangadhar (@90_andypycroft) January 7, 2026
