नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Shafali Verma Becomes First Indian Bowler To Take more than 3 wickets in last over भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 11 जुलाई को दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। ये मैच लो-स्कोरिंग मैच रहा। जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का टॉप आर्डर फ्लॉप रहा।

टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 95 रन बनाए। इसके जवाब में मेजबान बांग्लादेश टीम 87 रन पर ही सिमट गई। मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा। भारतीय टीम की तरफ से 19 साल की शेफाली वर्मा ने आखिरी ओवर में केवल एक रन खर्च करते हुए 4 विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही शेफाली ने टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया।

दरअसल, मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी बांग्लादेश (IND W vs BAN W) को जीत के लिए 96 रन का लक्ष्य दिया था। मैच में टीम इंडिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। टीम की तरफ से शेफाली वर्मा के बल्ले से 19 रन निकले थे जो कि टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रहे। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रन नहीं बना सका। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटी।

इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम की तरफ से निगर सुल्ताना ने 38 रन की पारी खेली। मैच के आखिर ओवर में बांग्लादेश जीत के बेहद ही नजदीक था, लेकिन शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के अरमानों पर पानी फेर दिया और आखिरी ओवर में 1 रन आउट के साथ 3 विकेट झटके। इस तरह बांग्लादेश टीम 87 रन पर ही ढेर हो गई।

शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वह आखिरी ओवर में 3 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई है। इस मामले में भारतीय पुरुष टीम के गेंदबाज भी उनसे पीछे रह गए है। मोहम्मद शमी ने साल 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। वहींं भारतीय टीम की तरफ से कुल 15 ऐसे मौके देखे गए है जब आखिरी ओवर में गेंदबाज ने 2 विकेट अपनी झोली में डाला है।

