नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Babar Azam 18th Century in ODI Surpasses Hashim Amla Virat Kohli Record PAK vs NZ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज के चौथे वनडे में इतिहास रच दिया है।

बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 18वां शतक जड़कर विराट कोहली समेत कई महान दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में 97 पारी में सबसे तेज 18वां शतक ठोक दिया है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला और भारतीय टीम के स्टार विराट कोहली का बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया है।

बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में बाबर आजम (Babar Azam) ने 19 रन बनाते ही इंटरनेशनल वनडे में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। वह वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 97 पारियां खेलते हुए हासिल की। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 18वां शतक जड़ने के मामले में भी बाबर आजम ने अपना नाम टॉप स्थान पर बना लिया है।

Babar Azam World Record: Babar Azam ने बना डाला वर्ल्‍ड रिकॉर्ड, विराट-वॉर्नर जैसे दिग्‍गजों काफी पीछे छूटे

इस मामले में दूसरे नंबर पर है हाशिम अमला का नाम, जिन्होंने 98 पारी खेलते हुए वनडे क्रिकेट में अपना 18वां शतक जड़ा था। तीसरे नंबर पर विराट कोहली (Virat Kohli) का नाम है, जिन्होंने ये कारनामा अपनी 112 पारी खेलते हुए हासिल किया। चौथे नंबर पर डेविड वॉर्नर का नाम है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 18वां शतक 113 पारी खेलते हुए जड़ा।

बाबर आजम- 97 पारियां *

हाशिम अमला - 98 पारियां

विराट कोहली- 112 पारियां

डेविड वॉर्नर- 113 पारियां

क्विंटन डी कॉक- 126 पारियां

Hundred for Babar Azam, he is leading by example with the bat, fantastic knock after losing Fakhar early in the innings.

Babar Azam has 18 hundreds & 26 fifties from just 97 innings in ODI. pic.twitter.com/qfPRktBeWn