नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोईन अली ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। मोईन अली टेस्कर क्रिकेट में पांचवें ऐसे स्पिनर बने, जिन्होंने 3000 से ज्याद रन और 200 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं।

ऐसा कमाल करने वाले मोईन अली से पहले चार स्पिनर और हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी का नाम दर्ज है। तीसरे नंबर पर दुनिया नंबर-1 टेस्ट बॉलर रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं। वहीं, चौथे स्थान पर बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब-अल-हसन हैं। अब इस लिस्ट में मोईन अली का भी नाम दर्ज हो गया है।

English cricketers to score 3000+ runs and take 200+ wickets in Tests :-

वहीं, मोईन अली इंग्लैंड के चौथे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने 3000 से ज्यादा टेस्ट रन और 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर इयान बॉथम हैं। वहीं दूसरे स्थान पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ तो तीसरे स्थान पर स्टूअर्ट ब्रॉड काबिज हैं। चौथे एशेज टेस्ट के दौरान इस लिस्ट में मोईन अली का भी नाम जुड़ गया।

Spinners to score 3000+ runs as well as take 200+ wickets in Test cricket :-

बता दें कि मोईन अली ने चार साल बाद टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक जड़ा है। इससे पहले 2019 जनवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 60 रन की पारी खेली थी। वहीं, 2015 के बाद एशेज सीरीज में मोईन की यह पहली टेस्ट हाफ सेंचुरी है। 2015 बार्घिंगम में अली ने 59 रन की पारी खेली थी।

Moeen Ali scores a Test fifty after more than 4 years today - since his 60 against West Indies at North Sound in January 2019.

This is Moeen's first half century in The Ashes since his 59 at Birmingham back in 2015.#Ashes23 #ENGvAUS