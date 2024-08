Ayush Badoni etches his name in T20 history as the top run-scorer and claims the #AdaniDPLT20 Player of the Match Award! 👏🌟#AdaniDelhiPremierLeagueT20 #DilliKiDahaad pic.twitter.com/kEODqkMBDj— Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 31, 2024