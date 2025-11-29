Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विराट को भाता है धोनी का मैदान, थर-थर कांपेंगे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज! जानिए JSCA में कोहली-रोहित के आंकड़ों की पूरी कहानी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत रांची से करेगी। ये मैदान भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का घरेलू मैदान है और इस मैदान पर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रांची में होगा विराट कोहली का राज

    संजीव रंजन, जागरण रांची : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में प्रस्तावित तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली आकर्षण का केंद्र होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह ग्राउंड विराट को बहुत रास आता है, जहां उनका बल्ला लगातार रन उगलता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विराट कोहली ने इस मैदान पर अब तक पांच मैच खेले हैं। इनमें चार पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है और 192 की औसत से 384 रन बनाए हैं, जिनमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं।

    कोहली ने इस मैदान पर 15 नवंबर 2014 को श्रीलंका के विरुद्ध 139 रनों की पारी खेली थी, जो इस ग्राउंड में किसी भी भारतीय बल्लेबाज के साथ-साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसके अलावा 8 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 123 रन बनाए थे। विदेशी खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के एंडी मैथ्यूज ने 2014 में 139 रन बनाकर इस ग्राउंड पर किसी भी विदेशी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है।

    खामोश रहा है रोहित का बल्ला

    दूसरी ओर रोहित शर्मा का बल्ला इस मैदान पर खामोश रहा है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने यहां चार मैच खेले हैं और उनके बल्ले से मात्र 43 रन निकले हैं, जिनमें उनका सर्वोत्तम स्कोर 14 रन रहा है। इस बार दर्शक उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। रोहित के साथ-साथ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तीन मैचों में केवल 24 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने छह विकेट लिए हैं। जेएससीए स्टेडियम में भारत की ओर से अब तक तीन शतक लगे हैं, जिसमें विराट कोहली ने दो और श्रेयस अय्यर ने एक शतक जड़ा है। श्रेयस ने नौ अक्टूबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

    सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

    नाम मैच पारी, 100, 50 कुल रन, सर्वोच्च
    विराट कोहली- 5, 4, 2, 1, 384, 139
    रोहित शर्मा- 4, 4, 0, 0, 43, 14

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: गौतम गंभीर हेड कोच के पद पर बने रहेंगे या नहीं? BCCI ने कर दिया फैसला

    यह भी पढ़ें- 'अरे भाई ये तो हमारा दोस्‍त है, ये तो हमारा देखभाल करा है', रांची एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा का मस्‍तमौला वीडियो