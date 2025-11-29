विराट को भाता है धोनी का मैदान, थर-थर कांपेंगे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज! जानिए JSCA में कोहली-रोहित के आंकड़ों की पूरी कहानी

संजीव रंजन, जागरण रांची : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में प्रस्तावित तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली आकर्षण का केंद्र होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह ग्राउंड विराट को बहुत रास आता है, जहां उनका बल्ला लगातार रन उगलता है।

क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विराट कोहली ने इस मैदान पर अब तक पांच मैच खेले हैं। इनमें चार पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है और 192 की औसत से 384 रन बनाए हैं, जिनमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं।

कोहली ने इस मैदान पर 15 नवंबर 2014 को श्रीलंका के विरुद्ध 139 रनों की पारी खेली थी, जो इस ग्राउंड में किसी भी भारतीय बल्लेबाज के साथ-साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसके अलावा 8 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 123 रन बनाए थे। विदेशी खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के एंडी मैथ्यूज ने 2014 में 139 रन बनाकर इस ग्राउंड पर किसी भी विदेशी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है।