बता दें कि एहसान खान ने अब तक 71 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 6.15 की इकोनॉमी से 101 विकेट चटकाए। वह चार बार एक पारी में चार विकेट लेने का कमाल कर चुके हैं। वैसे, वनडे प्रारूप में एहसान खान हांगकांग के दूसरे सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्‍होंने 15 मैचों में 29 विकेट झटके।

बता दें कि एहसान खान ने मलेशिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और प्‍लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। उन्‍होंने सैयद अजीज, अकील वाहिद, मोहम्‍मद आमिर और सैफुल्‍लाह मलिक को अपना शिकार बनाया, जिसकी मदद से हांगकांग की टीम मलेशिया को 146/7 के स्‍कोर पर रोकने में सफल हुई।

