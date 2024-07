Women Cricket: Ava Lee ने महिला क्रिकेट में 9 विकेट लेकर रचा नया इतिहास, टूटने से बचा 62 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

थंडर अकादमी के इस पतन का मुख्य कारण वाइपर्स की ऑफ स्पिनर एवा ली रहीं, जिन्होंने पारी के पहले आठ विकेट लिए। एवा ली ने 7.3-5-2-9 के साथ उम्दा प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाजों को छोड़कर केवल दो अन्य थंडर बल्लेबाज ही स्कोर करने में सफल हुए। हालांकि, थंडर टीम के स्कोर में14 अतिरिक्त रन (पांच पेनल्टी सहित) भी शामिल थे।

Ava Lee with astonishing figures of 9-2 for the @southernvipers_ Academy in their 3 day game vs @Thundercric Academy 💪🔥#berkshire2024 #fobc #southernvipers #cricket pic.twitter.com/dKbfqE0l62