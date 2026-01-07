Ashes 5th Test: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, एशेज के 134 साल पुराने रिकॉर्ड को किया चकनाचूर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ashes Australia record: ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन 134 साल पुराना इतिहास बदल दिया। कंगारू टीम ने एक पारी में वह कर दिखाया जो 19वीं सदी से अब तक नहीं हुआ था।
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 7 बार 50 या उससे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की। एशेज के 134 साल के इतिहास में आज तक कोई भी टीम एक पारी में 7 बार 50+ रनों की साझेदारी नहीं कर सकी थी।
Ashes 5th Test: ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास
दरअसल, इससे पहले एशेज के इतिहास में एक पारी में रिकॉर्ड 6 साझेदारियों का था, जो इंग्लैंड ने 1892 में एडिलेड में बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अब इतिहास बदल दिया है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी के करीब
टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास में एक पारी में 7 (50+) साझेदारी करने का कारनामा सिर्फ एक बार भारत ने किया था। साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में ये कारनामा भारत ने किया था और ऑस्ट्रेलिया अब भारत के इस खास क्लब में शामिल हो गया है।
एशेज इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियां (एक पारी में 50+)
|टीम
|साल
|50+ साझेदारियां
|ऑस्ट्रेलिया
|2026 (सिडनी)*
|7
|इंग्लैंड
|1892
|6
|इंग्लैंड
|1928
|6
|ऑस्ट्रेलिया
|2006
|6
खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस पारी में 8 साझेदारियों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता था, लेकिन एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ के बीच सिर्फ 27 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो इस पारी की इकलौती ऐसी साझेदारी रही जो 50 रन तक नहीं पहुंच पाई।
AUS vs ENG 5th Test Day 4: जैकब बैथल ने जड़ा शतक
ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथे दिन के खेल में खेलने उतरी, तो कप्तान स्टीव स्मिथ ने 220 गेंदों पर 138 रन बनाए। उनके अलावा ब्यू वेबस्टर ने 71 रन की नाबाद पारी खेली। उनसे पहले तीसरे दिन के खेल तक ट्रेविस हेड ने 163 रन की पारी खेली थी।
इन पारियों के दम पर कंगारू टीम दूसरी पारी 567 रन बनाकर सिमटी। वहीं, इंग्लैंड की टीम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के हिसाब से 183 रन की बढ़त बनाई। अब इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी के खेल के 52 ओवर तक 5 विकेट खोकर 220 रन बना लिए हैं। जैकब बैथल ने शतकीय पारी खेली। ये उनके फर्स्ट क्लास का पहला शतक रहा।
