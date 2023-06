नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया को द ओवल में ऑस्ट्रेलिया से 209 रन से हार का सामना करना पड़ा। 444 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम अंतिम दिन 234 रन पर आउट हो गई।

भारत को दो साल पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उद्घाटन फाइनल में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार ने ICC खिताब के लिए भारत के इंतजार को और बढ़ा दिया है। ICC टूर्नामेंट में टीम की आखिरी जीत 2013 में हुई जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

इस साल WTC फाइनल के लिए भारत की तैयारियों को लेकर भी काफी बातचीत हुई। भारतीय स्क्वाड के खिलाड़ी आईपीएल और काउंटी क्रिकेट में व्यस्त रहे। केवल फाइनल शुरू होने से दो सप्ताह से भी कम समय में इंग्लैंड पहुंचे। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद कहा कि इंग्लैंड में तीन सप्ताह की प्रैक्टिस करना सही होता। अब, टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी इस बारे में विस्तार से बात की।

Ravi Shastri said "Let's to be honest, 20-25 days before final not going to happen orelse you need to miss IPL or Bcci need to look into it, like if there is a WTC final in June, some change in schedule". pic.twitter.com/dEVayJn57C