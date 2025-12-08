Language
    'IPL को चिन्नास्वामी में वापस लाएंगे...', Venkatesh Prasad ने KSCA के नए अध्यक्ष बनने के बाद किया बड़ा वादा

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    Venkatesh Prasad KSCA President: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) का नया अध्यक्ष ...और पढ़ें

    Venkatesh Prasad बने KSCA के नए अध्यक्ष

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Venkatesh Prasad New KSCA President: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष के लिए चुना गया है। 7 दिसंबर 2025 को ये चुनाव हुआ, जिसमें वेंकटेश प्रसाद ने KN शांत कुमार को पछाड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की। वहीं, संतोष मेनन और सुजीत सोमसुंदर क्रमश: सचिव और उपाध्यक्ष चुने गए।

    Venkatesh Prasad बने KSCA के नए अध्यक्ष

    दरअसल, KSCA के नए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद को चुनाव में 749 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी के.एन. शांति कुमार को 588 वोट मिले। प्रसाद के पैनल में पहले से ही पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले और तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ थे, जो साल 2010 से 2013 तक KSCA में क्रमशः अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं। वेंकटेश प्रसाद इससे पहले भी 2010 से 2013 तक KSCA के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने भारत के लिए 33 टेस्ट और 161 वनडे मैच खेले हैं।

    KSCA के नए अध्यक्ष बनने के बाद उनकी टीम ने अपने एजेंडा में सबसे अहम बात यह रखी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से क्रिकेट को वापस लाया जाए। इसमें आईपीएल के मैच और टीम इंडिया के मुकाबले दोनों शामिल हैं। 

    आपको बता दें कि 2025 में आईपीएल खिताब जीत के बाद हुई भगदड़ की घटना के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई बड़ा मैच नहीं खेला गया है।

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी वोट डालने स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान  कहा कि चिन्नास्वामी में क्रिकेट वापस लाने के लिए वे पूरी मदद करेंगे।

    उन्होंने कहा,

     

    आईपीएल के मैच चिन्नास्वामी से बाहर नहीं जाने देंगे। यह बेंगलुरु और कर्नाटक की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ मैच हों। हम सभी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करेंगे और स्टेडियम की प्रतिष्ठा को बरकरार रखेंगे। इसके अलावा एक नया क्रिकेट स्टेडियम भी तैयार किया जाएगा।

    वेंकटेश प्रसाद (KSCA अध्यक्ष)

    प्रसाद के साथ चुनी गई नई KSCA टीम इस प्रकार है:-

    उपाध्यक्ष: सुजीत सोमसुंदर (719 वोट)

    सचिव: संतोष मेनन (672 वोट)

    कोषाध्यक्ष: बी.एन. मधुकर (736 वोट)

    संयुक्त सचिव: बी.के. रवि (669 वोट)