Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ICC के जवाब के बाद ही अगला कदम उठाएगा बांग्लादेश, T20 World Cup 2026 पर सस्पेंस बरकरार

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:40 AM (IST)

    T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश का रुख साफ, ICC के जवाब के बाद ही अगला कदम उठाएगा BCB। सुरक्षा कारणों से वेन्यू बदलने की मा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    T20 World Cup 2026: BCB को ICC के जवाब का इंतजार

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026)का आगाज 7 फरवरी 2026 से होने है, लेकिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत और बांग्लादेश में क्रिकेट को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहा है।

    बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने साफ किया है कि भारत में होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर वेन्यू बदलने की मांग की है और अब अगले कदम के लिए आईसीसी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

    T20 World Cup 2026: BCB को ICC के जवाब का इंतजार

    दरअसल, 4 जनवरी को भेजे गए इस पत्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा हालात में टीम की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताए है। इसी वजह से बांग्लादेश ने भारत की यात्रा न करने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय आया जब आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने पेसर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। मीडिया से बात करते हुए अमीनुल इस्लाम ने बताया कि यह फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया गया है।

    उन्होंने कहा, 

     


     

     

    हमने इस पर बोर्ड के सभी निदेशकों के साथ दो अहम बैठक की। मौजूदा स्थिति में हमें अपनी टीम को भारत भेजना सुरक्षित नहीं लग रहा। सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।

    -

    BCB अध्यक्ष

    बीसीबी अध्यक्ष ने यह भी साफ किया कि बोर्ड की ओर से पहले आईसीसी के सामने तीन अहम प्वाइंट्स रखने का प्लान था, लेकिन अंत में सिर्फ एक औपचारिक मांग के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया। इस्लाम ने कहा,

    हमने आईसीसी को ईमेल भेज दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही वे हमसे बैठक करेंगे, जहां हम अपनी चिंताओं को विस्तार से रखेंगे। अमीनुल इस्लाम ने यह भी साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में BCCI से कोई बातचीत नहीं हो रही है। यह ICC का टूर्नामेंट है, इसलिए हमारी सारी बातचीत ICC से ही हो रही है। आगे क्या करना है, यह ICC के जवाब पर निर्भर करेगा।

    -

    BCB अध्यक्ष

    इस पूरे मामले के बीच बांग्लादेश ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के प्रसारण पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। यानी कि बांग्लादेशी फैंस आईपीएल 2026 के मैच नहीं देख पाएंगे। अब सभी की नजरें ICC के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश अपना अगला कदम क्या उठाता है। 

    यह भी पढ़ें- अगर बांग्‍लादेश टीम T-20 विश्‍व कप 2026 से बाहर हुई तो क्‍या होगा? ICC के पास हैं ये 3 ऑप्‍शन

    यह भी पढ़ें- BCCI को लग सकता है झटका, बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा ICC का साथ! वर्ल्‍ड कप वेन्‍यू को लेकर आया बड़ा अपडेट