ICC के जवाब के बाद ही अगला कदम उठाएगा बांग्लादेश, T20 World Cup 2026 पर सस्पेंस बरकरार

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने साफ किया है कि भारत में होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर वेन्यू बदलने की मांग की है और अब अगले कदम के लिए आईसीसी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026)का आगाज 7 फरवरी 2026 से होने है, लेकिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत और बांग्लादेश में क्रिकेट को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहा है।

T20 World Cup 2026: BCB को ICC के जवाब का इंतजार

दरअसल, 4 जनवरी को भेजे गए इस पत्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा हालात में टीम की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताए है। इसी वजह से बांग्लादेश ने भारत की यात्रा न करने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय आया जब आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने पेसर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। मीडिया से बात करते हुए अमीनुल इस्लाम ने बताया कि यह फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया गया है।