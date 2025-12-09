‘जरूरी नहीं आप हमेशा सही…’, Shahid Afridi ने रोहित-कोहली को सपोर्ट कर कोच गौतम गंभीर पर बोला हमला
Shahid Afridi on Gambhir: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि वे भारतीय बल्लेबाजी ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shahid Afridi। पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने उन कोशिशों को खारिज किया है जिनमें दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को भारतीय वनडे टीम से बाहर करने की बात की जा रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अफरीदी ने कहा कि विराट और रोहित भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं और उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बने रहना चाहिए।
Shahid Afridi ने कोच गौतम गंभीर पर साधा निशाना
दरअसल, टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने कहा,
ये सच है कि विराट और रोहित भारत की बैटिंग लाइन-अप की कमर हैं। हाल की ODI सीरीज में उनके प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं।
शाहिद अफरीदी
अफरीदी ने सुझाव दिया कि दोनों स्टार खिलाड़ियों को बड़ी सीरीज में ही खिलाया जाए। उन्होंने कहा,
जब भारत कमजोर टीमों के खिलाफ खेले, तब नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है और रोहित-विराट को आराम दिया जाए।
शाहिद अफरीदी
गौतम गंभीर पर भी टिप्पणी
अफरीदी (Shahid Afridi) ने भारतीय कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गंभीर ने कोचिंग की शुरुआत ऐसे की जैसे जो वो कहें वही सही हो। लेकिन समय के साथ साबित हुआ कि आप हमेशा सही नहीं होते।
रोहित द्वारा रिकॉर्ड टूटने पर खुशी
अफरीदी ने रोहित शर्मा को बधाई दी कि उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अफरीदी ने कहा कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा खिलाड़ी, जिसे मैं पसंद करता हूं, उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा।
बता दें कि रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। अब रोहित के नाम 279 मैचों में 355 छक्के दर्ज हैं।
अफरीदी ने ये याद किया कि उन्होंने रोहित के साथ आईपीएल 2008 में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला था।उन्होंने कहा कि उन्होंने अभ्यास के दौरान उनकी बल्लेबाजी देखी थी और तभी समझ गए थे कि यह एक दिन भारत के लिए खेलेगा। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक क्लासी बैटर है।
