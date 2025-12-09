‘जरूरी नहीं आप हमेशा सही…’, Shahid Afridi ने रोहित-कोहली को सपोर्ट कर कोच गौतम गंभीर पर बोला हमला

अफरीदी (Shahid Afridi) ने भारतीय कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गंभीर ने कोचिंग की शुरुआत ऐसे की जैसे जो वो कहें वही सही हो। लेकिन समय के साथ साबित हुआ कि आप हमेशा सही नहीं होते।

अफरीदी ने रोहित शर्मा को बधाई दी कि उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अफरीदी ने कहा कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा खिलाड़ी, जिसे मैं पसंद करता हूं, उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा।

बता दें कि रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। अब रोहित के नाम 279 मैचों में 355 छक्के दर्ज हैं।

अफरीदी ने ये याद किया कि उन्होंने रोहित के साथ आईपीएल 2008 में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला था।उन्होंने कहा कि उन्होंने अभ्यास के दौरान उनकी बल्लेबाजी देखी थी और तभी समझ गए थे कि यह एक दिन भारत के लिए खेलेगा। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक क्लासी बैटर है।