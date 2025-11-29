Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुझे सच में नहीं पता', टीम इंडिया की कमजोरी पर कप्तान केएल राहुल बने अनजान, दिया हैरान करने वाला जवाब

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। इस सीरीज में भारत के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टीम की एक कमजोरी पर हैरान करने वाला जवाब दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    केएल राहुल वनडे सीरीज मे भारत की कप्तानी करेंगे

    जागरण संवाददाता, रांची: शुभमन गिल की अनुपस्थिति में भारतीय वनडे टीम की कमान संभालने वाले कप्तान केएल राहुल ने शनिवार को स्वीकार किया कि उनकी टीम की स्पिन के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना विशेषकर घरेलू पिचों पर चिंता का विषय है, लेकिन उनके पास भारत की पारंपरिक रूप से मजबूती में आई गिरावट का कोई जवाब नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनकी यह टिप्पणी पिछले दो सत्र में टेस्ट क्रिकेट में घरेलू पिचों पर स्पिनरों के विरुद्ध भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप के बार-बार कमजोर पड़ने के चिंताजनक पैटर्न के बीच आई है, जिसमें कभी भारत का दबदबा हुआ करता था। न्यूजीलैंड ने 2024 में और फिर दक्षिण अफ्रीका ने हाल में भारत को क्रमश: 3-0 और 2-0 से हराया।

    'मेरे पास नहीं है जवाब'

    राहुल ने कहा कि हमने पिछले कुछ सत्र में स्पिन अच्छी तरह नहीं खेली है। मुझे सच में नहीं पता कि हम पहले क्यों कर पाते थे और अब क्यों नहीं कर पा रहे। मेरे पास कोई निश्चित जवाब नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से और बतौर बल्लेबाजी समूह यह देखें कि कैसे बेहतर हो सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को तकनीकी और रणनीतिक बदलावों की तलाश करनी होगी और यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। राहुल ने कहा कि यह रातोंरात नहीं बदलने वाला। हम सुधार की जरूरतों को देखेंगे और उम्मीद है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक हम बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। हम उन सीनियर खिलाडि़यों से भी सलाह लेंगे, जिन्होंने स्पिन बहुत अच्छी तरह खेली है।

    निजी स्तर पर खोजने होंगे जवाब

    इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल में कहा था कि स्पिन के विरुद्ध भारत की लचर बल्लेबाजी ने उन्हें शायद दुनिया की सबसे कमजोर स्पिन खेलने वाली टीमों में से एक बना दिया है। राहुल ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को व्यक्तिगत तौर पर जवाब ढूंढ़ने होंगे और अगर वे स्पिन के विरुद्ध अपनी पारंपरिक बढ़त वापस पाना चाहते हैं तो अपनी तकनीक में सुधार करना होगा।

    उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक रांची की पिच का मुआयना नहीं किया है लेकिन पिछले वनडे के आधार पर बल्लेबाजी के लिए अच्छे विकेट की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इतिहास देखें तो यह रन बनाने वाली पिच है। हम कल इसका आकलन करेंगे और ऐसी टीम चुनेंगे जो हमें जीतने का सबसे अच्छा मौका दे।

    'विराट माहिर हैं'

    विराट कोहली के कड़े ट्रेनिंग सत्र के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने वनडे प्रारूप में स्ट्राइक रोटेशन के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वनडे में एक-एक रन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने चौके-छक्के। विराट इसमें माहिर हैं। हम सभी उनसे सीखते रहते हैं। वह वापसी को लेकर उत्साहित हैं और उनकी मौजूदगी हमेशा अहम होती है। कोहली और रोहित शर्मा दोनों टीम में लौट रहे हैं। राहुल ने कहा कि किसी भी समय उन दोनों का महत्व बहुत बड़ा है। टीम में सीनियर खिलाड़ियों का होना ड्रेसिंग रूम को अधिक आत्मविश्वास देता है। हम बहुत खुश हैं कि वे यहां हैं। जीत सबसे जरूरी चीज है और हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं।

    राहुल ने रविंद्र जडेजा की भी वापसी का स्वागत किया जो मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार टीम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जड्डू ने भारत के लिए बार बार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ा है। राहुल ने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी एक स्थिर शीर्ष क्रम के कारण नियमित रूप से बाहर रह जाते हैं लेकिन मौके आएंगे। राहुल ने कहा कि अंतिम एकादश बाद में तय की जाएगी और उन्होंने ऋषभ पंत को शुरुआत देने के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि यह माना कि पंत सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते हैं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि पंत अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं होंगे।

    राहुल करेंगे विकेटकीपिंग?

    अभ्यास सत्र में राहुल ने विकेटकीपिंग की। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से टीम के साथ हैं और सभी जानते हैं कि वह टीम के लिए क्या कर सकते हैं। कभी-कभी आपको अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है। अगर वह अंतिम एकादश में होंगे तो निश्चित रूप से विकेटकीपिंग वही करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के अपने शहर में मैच देखने आने की संभावना पर, राहुल ने कहा कि उनकी मौजूदगी टीम को भी ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा कि हम सब धौनी को देखकर बड़े हुए हैं। अगर वह स्टेडियम में होंगे तो खिलाडि़यों और दर्शकों दोनों में उत्साह बढ़ेगा।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: रांची में मैच देखने आएंगे एमएस धोनी! टीम इंडिया के कप्तान ने दिया बड़ा अपडेट

    यह भी पढ़ें- IND vs SA Playing 11: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग, श्रेयस अय्यर की जगह किसे मिलेगा मौका? जानिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग-11