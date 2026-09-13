IPL 2027: ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड होने के बाद संजीव गोयनका ने तोड़ी चुप्पी, आखिरी बातचीत का किया खुलासा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने हाल ही में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। IPL 2027 से पहले पंत को 15 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड किया गया। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपये में LSG में शामिल हुए।

LSG ने 2025 के मेगा ऑक्शन में पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में साइन किया था। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने फ्रेंचाइजी के कप्तान के तौर पर KL राहुल की जगह ली, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लखनऊ 2025 और 2026 दोनों सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई।

आखिरी बातचीत के बारे में बात की संजीव गोयनका ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर पंत के दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटने से पहले हुई अपनी आखिरी बातचीत के बारे में बात की। गोयनका ने कहा, "हमारी आखिरी बातचीत ट्रेड के बारे में नहीं थी। उसके बाद भी हमारी बातचीत होती रही है।"

जब उन बातचीत के बारे में पूछा गया, तो LSG के मालिक ने कहा, "उन्हें शुभकामनाएं। हम जल्द ही किसी दिन साथ में डिनर करने की योजना बना रहे हैं।" श्रीलंका में टेस्‍ट खेले थे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो यह विकेटकीपर-बल्लेबाज पिछले महीने श्रीलंका में हुई टेस्ट सीरीज में भारत के लिए खेले थे। भारत ने गॉल में पहला टेस्ट जीतकर सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी। दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारत ने श्रीलंका को फॉलो-ऑन दिया था, जिसके बाद सोनल दिनुशा ने पांच सेशन तक बल्लेबाजी की।