IPL 2027: ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड होने के बाद संजीव गोयनका ने तोड़ी चुप्पी, आखिरी बातचीत का किया खुलासा
लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने हाल ही में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने हाल ही में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। IPL 2027 से पहले पंत को 15 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड किया गया। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपये में LSG में शामिल हुए।
LSG ने 2025 के मेगा ऑक्शन में पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में साइन किया था। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने फ्रेंचाइजी के कप्तान के तौर पर KL राहुल की जगह ली, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लखनऊ 2025 और 2026 दोनों सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई।
आखिरी बातचीत के बारे में बात की
संजीव गोयनका ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर पंत के दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटने से पहले हुई अपनी आखिरी बातचीत के बारे में बात की। गोयनका ने कहा, "हमारी आखिरी बातचीत ट्रेड के बारे में नहीं थी। उसके बाद भी हमारी बातचीत होती रही है।"
जब उन बातचीत के बारे में पूछा गया, तो LSG के मालिक ने कहा, "उन्हें शुभकामनाएं। हम जल्द ही किसी दिन साथ में डिनर करने की योजना बना रहे हैं।"
श्रीलंका में टेस्ट खेले थे
इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो यह विकेटकीपर-बल्लेबाज पिछले महीने श्रीलंका में हुई टेस्ट सीरीज में भारत के लिए खेले थे। भारत ने गॉल में पहला टेस्ट जीतकर सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी। दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारत ने श्रीलंका को फॉलो-ऑन दिया था, जिसके बाद सोनल दिनुशा ने पांच सेशन तक बल्लेबाजी की।
दूसरे टेस्ट के दौरान पंत ने महान कप्तान एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और विदेशी या न्यूट्रल टेस्ट में विकेटकीपर के तौर पर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।
पंत ने 41 से ज्यादा के शानदार औसत से 2,534 रन बनाए हैं। यह धोनी के 2,496 रनों के रिकॉर्ड से थोड़ा ज्यादा है। टॉप पांच में फारुख इंजीनियर (1,209), सैयद किरमानी (1,109) और किरण मोरे (901) भी शामिल हैं। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया।
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