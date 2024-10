IND W vs NZ W: रन आउट विवाद पर जेमिमा रोड्रिग्स ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एमेलिया केर को पता था कि वह आउट हैं, लेकिन अंपायर...

उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम अंपायर के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन ये काफी हैरान करने वाले फैसला था क्योंकि केर को भी पता था कि वह रन आउट हैं और इसलिए वह बाहर जाने लगी थीं।"

The Ball became Dead when Umpire handed over the cap to the Bowler (Deepti Sharma), that's why Amelia Kerr was given not out 👍🏻

👉Video dekhiye or aap decide kijiye

❤️Like for "OUT"

🤝Retweet for "NOT OUT"#INDvsNZ #Thalapathy69#T20WorldCup #PoojaHedge #ısraelIranwar Neymar pic.twitter.com/BnAKt2e35U