नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईसीसी और बीसीसीआई ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत की मेजबानी में 12 शहरों में वर्ल्ड का आयोजन किया जाएगा। हैरानी की बात है कि तिरुवनंतपुरम में एक भी मैच का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसे लेकर सांसद शशि थरूर का निराश व्यक्त की है।

विश्व कप 2023 में इस बार कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें से 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है, जबकि 2 टीमें जिम्बाब्वे में खेले जा रहे क्वालिफायर मैच के बाद तय होगीं। आईसीसी भारत की मेजबानी में 10 शहरों में इसका आयोजन करेगा। इनमें अहमदाबाद के अलावा बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शहर शामिल हैं।

Disappointed to see that Thiruvananthapuram's #SportsHub, hailed by many as the best cricket stadium in India, is missing from the #WorldCup2023 fixture list. Ahmedabad is becoming the new cricket capital of the country, but could a match or two not have been allotted to Kerala? pic.twitter.com/55jU1PLksQ