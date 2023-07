नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज टीम के लचर प्रदर्शन का कारण वेस्टइंडीज क्रिकेट ढांचे में क्षेत्रीय राजनीति को बताया है। वेस्टइंडीज की टीम पहली बार वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई, जिसके बाद सहवाग ने अच्छे टीम प्रबंधन और राजनीति मुक्त संघ की वकालत की।

सहवाग ने ट्वीट किया, 'क्या शर्म की बात है। वेस्टइंडीज विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहा। यह दर्शाता है कि सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं है, एकाग्रता और अच्छे टीम प्रबंधन की भी जरूरत है जो राजनीति से मुक्त हो। एकमात्र सांत्वना यह है कि यहां से और नीचे गिरने की गुंजाइश नहीं है।'

मदनलाल ने ट्वीट किया, 'यह देखकर दुख हुआ कि वेस्टइंडीज विश्व कप 2023 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया। यह उनकी स्वयं की गलती है क्योंकि उनकी रुचि सिर्फ टी-20 लीग में है। देश के लिए खेलने में कोई गौरव नहीं।'

What a shame. West Indies fail to qualify for the World cup. Just shows talent alone isn’t enough, need focus and good man management, free from politics. The only solace is there isn’t further low to sink from here. pic.twitter.com/dAcs3uufNM