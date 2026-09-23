तीन साल बाद भारत में होगी आईपीएल नीलामी, अरुण धूमल ने किया एलान; गोवा को मिली मेजबानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन की नीलामी दिसंबर के महीने में गोवा में हो सकती है। लीग के चेयरमैन अरुण धूमल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को इस बात की जानकारी दी है।

इसी के साथ तीन साल बाद आईपीएल नीलामी की भारत में वापसी हो रही है। पिछली तीन नीलामी दुबई, जेद्दा और अबू धाबी में हुई थीं। धूमल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "हमने गोवा का नाम फाइनल कर दिया है। 15-16 दिसंबर संभावित तारीखें हो सकती हैं।

एक दिन की होगी नीलामी धूमल ने पहले कहा था कि नीलामी को भारत में दोबारा आयोजित कराने की कोशिश की जा रही हैं। अब उनके इस बयान के बाद ये सफल होती दिख रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार नीलामी सिर्फ एक दिन की होगी क्योंकि ये मिनी नीलामी है।

धूमल ने पहले कहा था, "हर साल हम चाहते थे कि ये नीलामी भारत में हो, लेकिन शादियों के सीजन के कारण हमें वेन्यू नहीं मिलता था। इस साल हम चाहते थे कि ये नीलामी भारत में ही हो। इस बार छोटी नीलामी होगी और उम्मीद है कि हमें वेन्यू मिल जाएगा।"