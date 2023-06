नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड कप 2023 का खुमार चढ़ने लगा है। आईसीसी ने भारत की धरती पर 12 साल बाद होने जा रहे विश्व कप का एलान भी कर दिया है। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को भिड़ना है। विश्व कप के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी इस बार पूरी तरह से तैयार हैं। दादा का कहना है कि भारत वर्ल्ड कप की ऐसी मेजबानी करेगा, जिसको दुनिया सालों-साल याद रखेगी।

सौरव गांगुली ने आईसीसी वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होने के बाद ट्वीट करते हुए कहा, "भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की तरफ देख रहा हूं। कोविड की वजह से अध्यक्ष रहते हुए टूर्नामेंट का पहले मजा नहीं उठा सका था। क्या शानदार टूर्नामेंट होगा यह। बेहतरीन वेन्यू का चुनाव किया गया है। भारत की तरह किसी भी देश के पास इतने वेन्यू उपलब्ध नहीं हैं। बीसीसीआई इस टूर्नामेंट का आयोजन इस तरह करेगी कि दुनिया याद रखेगी। जय शाह, रोजर बिन्नी और सभी अधिकारियों और स्टाफ मेंबर्स को बहुत-बहुत बधाई।"

Look forward to the World Cup in india .. missed out as president due to covid ..what a spectacle it will be ..great venues .. great allocations . So many venues no country can boast of ..Bcci will make it a tournament to remember for the world .. congratulations to all at @BCCI…