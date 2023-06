नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। ENG vs AUS Ricky Ponting on Kevin Pietersen Ashes 2023। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट एजबेस्टन में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट के चौथे दिन के खेल में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने पहली ही गेंद पर पैट कमिंस को रिवर्स स्कूल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे थे, जिसकी कसर उन्होंने अगले ओवर में ही निकाल ली।

जो रूट ने अपनी छोटी-सी पारी में कई ऐसे शॉट्स जड़े जिनकी हर कोई तारीफ कर रहा था। वहीं, जो रूट की पारी को देखकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी इंप्रेस हुए और उन्होंने लाइव टीवी के दौरान जो रूट की जमकर तारीफ की।

इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, जब केविन पीटरसन ने जो रूट की तारीफ की तो रिकी पोंटिंग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सबके सामने ही एक शब्द में उनकी बोलती बंद कर दी।

दरअसल, केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने जो रूट की पारी से प्रभावित होते हुए कहा कि लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उनके खिलाफ गेंदबाज करना भूल गए थे। केविन ने आगे कहा, जो रूट ने तो कमाल कर दिया, उसने ये साबित कर दिया कि वह क्वॉलिटी बल्लेबाज हैं। ज्यादातर ऑस्ट्रेलिाई खिलाड़ी अपना सिर पकड़े हए नजर आ रहे थे कि कैसे रूट को आउट किया जाए।

इस दौरान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) शांत खड़े थे, लेकिन जो रूट की लगातार तारीफ सुनने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक शब्द में पीटरसन की बोलती बंद कर दी। पोंटिंग ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि वह अब आउट हो चुका है और उनसे सिर्फ 40 रन ही बने। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस पीटरसन को ट्रोल कर रहे है और साथ ही लिख रहे है कि पोंटिंग इंग्लैंड को दिन में तारे दिखा सकते हैं।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी को 393 रन पर घोषित कर दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 386 रन पर सिमट गई।

इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 273 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रन का टारगेट दिया। चौथे दिन के खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैंष

Peak alpha stuff from Punter here that @gradecricketer would be proud of:

✅ speaks only in sidemouth while looking disinterested

✅ Shuts down some waffle in one sentence

✅ Rounds down the oppositions score

RTP still terrorising England.#Ashes pic.twitter.com/TX5KXoJYQm