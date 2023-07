छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिकों के माध्यम से अब तक करीब 2280 कैम्प लगाएं जा चुके हैं। दाई-दीदी क्लीनिक के माध्यम से रायपुर बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की झुग्गी बहुल बस्तियों में रहने वाली एक लाख 70 हजार 335 महिलाओं एवं बालिकाओं का उनके घर के पास ही दाई-दीदी क्लीनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है।

Your browser does not support the audio element.

रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिकों के माध्यम से अब तक करीब 2280 कैम्प लगाएं जा चुके हैं। दाई-दीदी क्लीनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की झुग्गी बहुल बस्तियों में रहने वाली एक लाख 70 हजार 335 महिलाओं एवं बालिकाओं का उनके घर के पास ही दाई-दीदी क्लीनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों और महिला स्टॉफ की टीम पहुंचती है तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं की विभिन्न बीमारियों की मुफ्त में जांच एवं इलाज करती है। महिलाओं को घर के द्वार पर मिल रही बेहतरीन सुविधा इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा 34 हजार 420 महिलाओं का लैब टेस्ट किया गया तथा एक लाख 61 हजार 254 महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां दी गई। पहले गरीब स्लम क्षेत्र में रहने वाली तथा मेहनत मजदूरी करने वाली ऐसी महिलाएं जो समयाभाव या अन्य कई कारणों से अपना इलाज नहीं करा पा रही थी परन्तु अब दाई-दीदी क्लीनिक से उन्हें इलाज की सुविधा घर के पास ही महिला चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ के माध्यम से मिल रही है। वे अपना इलाज बिना संकोच के महिला स्टॉफ के माध्यम से करा पा रही हैं। क्या है दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए शानदार स्‍वास्‍थ्‍य योजना लांच की है। इस योजना का नाम दाई दीदी क्‍लीनिक योजना है। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्‍मदिन के अवसर किया गया। यह पूरी तरह छत्‍तीसगढ़ की महिलाओं को समर्पित है। इस योजना के तहत महिलाओं के घर तक अथवा घर के नजदीक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं को पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत मोबाइल वैन को अस्‍पताल में बदल दिया गया है। दाई दीदी मोबाइल क्‍लीनिक शहरी स्‍लम स्‍वास्‍थ्‍य योजना के तहत चलाया जा रहा है।

Edited By: Gaurav Tiwari