रायपुर में सरकारी स्कूल के मैदान में महिला के साथ गैंगरेप, नाबालिग समेत चार लोग हिरासत में

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 23 साल की महिला के साथ कथित तौर पर कई जगहों पर गैंगरेप किया गया, जिसमें एक सरकारी स्कूल का मैदान भी शामिल है। दावा है कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर कुकर्म किया गया।

इस अपराध के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, यह घटनाक्रम शराब की दुकान के पास शुरू हुआ, जहां से पीड़िता को स्कूल के मैदान में ले जाया गया और वहां उसके साथ फिर से मारपीट की गई।

'सरकारी स्कूल के मैदान में गैंगरेप' पीड़िता ने बताया कि शनिवार देर रात वह शराब की दुकान के पास थी तभी कुछ युवक उसके पास आए और शराब पीने लगे। उन्होंने उसे भी जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर खाना खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। इसके बाद उसे सरकारी स्कूल के मैदान में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया।

रविवार सुबह स्कूल के चौकीदार को महिला स्कूल परिसर में बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसने तुरंत आजाद चौक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए एम्स ले गई।

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चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया डीसीपी रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि पुलिस को इस मामले की जानकारी रात करीब 8 बजे मिली, जिसके बाद चारों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा, "महिला को नशे की हालत में एम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और चारों आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।"