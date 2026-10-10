रायपुर में अमेरिका से लौटे IT एक्सपर्ट से 1.89 लाख की ठगी, मदद के बहाने बदला ATM कार्ड

डिजिटल डेस्क, रायपुर। अमेरिका से भारत लौटे छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी आईटी विशेषज्ञ प्रणय पुष्कर राजवाड़े रायपुर में ठगी का शिकार हो गए।

वह रिंग रोड स्थित एसबीआई एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे थे। मदद करने के बहाने करीब 35 से 40 वर्ष के एक व्यक्ति ने उनका कार्ड बदल दिया। तीन और चार अक्टूबर के बीच खाते से कुल 1.89 लाख रुपये निकाल लिए।