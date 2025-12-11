Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छत्तीसगढ़: चांपा हनुमान धारा में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से तीन मासूमों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के चांपा में हसदेव नदी के हनुमान धारा में तीन नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे, जिनकी पहचान रूद्र, युवराज और नेलशन के रूप में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     नदी में डूबने से तीन मासूमों की मौत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हसदेव नदी के हनुमान धारा स्थित त्रिदेव घाट पर बुधवार को नहाने पहुंचे तीन नाबालिग बच्चों की डूबने से हुई मौत ने पूरे क्षेत्र को शोक और स्तब्धता में डाल दिया। मृतकों की पहचान रूद्र, युवराज और नेलशन के रूप में हुई है, जो क्रमशः 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्र थे तथा मनका पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह स्कूल की छुट्टी होने पर तीनों दोस्त अपनी-अपनी साइकिल से हनुमान धारा नहाने पहुंचे थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

    हनुमान धारा में तीन नाबालिग बच्चे डूबे

    खोज के दौरान मोबाईल लोकेशन का सहारा लिया गया, जहां त्रिदेव घाट के पास बच्चों की साइकिल, कपड़े और चप्पलें मिलीं। आशंका गहराने पर तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी गई।

    सूचना मिलते ही चांपा पुलिस, एसडीएम पवन कोसमा और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी अभियान को आसान बनाने के लिए हसदेव नदी का जल प्रवाह अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

    पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

    रात में रेस्क्यू रोका गया, लेकिन गुरुवार सुबह 6 बजे पुनः तलाशी शुरू की गई। लगभग 50 मीटर दूर एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों के शव नदी से बरामद किए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीडीएम अस्पताल भेजा गया है।

    एसडीएम पवन कोसमा ने बताया कि तीनों दिवंगत बच्चों के परिजनों को आकस्मिक मृत्यु मद से चार चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, हादसा संभावित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि ऐसी दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। क्षेत्र में इस हादसे को लेकर गहरा शोक व्याप्त है।