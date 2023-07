Chhattisgarh: मोबाइल फोन में गेम खेलने पर परिजनों ने लगाई फटकार तो बेटी ने वाटरफॉल में लगाई छलांग

पूरे देश मे मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ के चित्रकोट वाटरफॉल में मंगलवार की शाम को एक युवती ने छलांग लगा दी। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया था लेकिन वह कूद गई। युवती ने वाटरफॉल में लगभग 110 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई। गनीमत यह रही कि छलांग लगाने के बाद युवती खुद ही तैरकर प्रपात से बाहर आ गई।

110 फीट से चित्रकोट वाटरफॉल में युवती ने लगाई छलांग

Your browser does not support the audio element.

जगदलपुर, ऑनलाइन डेस्क। पूरे देश मे मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ के चित्रकोट वाटरफॉल में मंगलवार की शाम को एक युवती ने छलांग लगा दी। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया था लेकिन वह कूद गई। बता दें कि युवती ने वाटरफॉल में लगभग 110 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई। गनीमत यह रही कि छलांग लगाने के बाद युवती खुद ही तैरकर प्रपात से बाहर आ गई। पुलिस ने बताया कि लोहंडीगुड़ा में रहने वाली युवती को उसके परिजनों ने मोबाइल में गेम खेलने के कारण डांट लगाई थी। इसके बाद नाराज होकर युवती ने जलप्रपात में छलांग लगा दी। युवती को छलांग लगाते हुए मौके पर कई लोगों ने देखा, पहले तो लोग इस दृश्य को देखकर घबरा गए। मौके पर मौजूद जवान भी युवती को बचाने के लिए प्रयास में जुटे लेकिन युवती को तैरता देख सभी ने राहत की सांस ली। इधर, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडिया भी बनाया। लोगों और पुलिस ने युवती को रोकने की कोशिश भी की लेकिन युवती ने छलांग लगा दी। युवती नाबालिग बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुमारी सरस्वती मौर्य की उम्र 18 साल है। उसके पिता का नाम संतो मौर्य है। मंगलवार को करीब दोपहर 1 बजे के युवती के माता-पिता ने उसे मोबाइल में ज्यादा गेम खेलने को लेकर डांट लगाई थी। इससे नाराज युवती चित्रकूट वाटरफॉल में जाकर वहां से कूद गई। जिसके बाद खुद ही तैर कर वापस भी आ गई।

Edited By: Versha Singh