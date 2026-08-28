'मनुस्मृति पर दिए बयान के लिए माफी मांगें राहुल', अविमुक्तेश्वरानंद ने खोला मोर्चा
राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए बयान को लेकर विवाद गहरा गया है, जिस पर ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है
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डिजिटल डेस्क, बेमेतरा। पुणे में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति पर दिए गए बयान से विवाद गहरा गया है। बयान पर ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है।
उन्होंने राहुल गांधी पर मनुस्मृति में कही गई बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया।
माफी नहीं मांगने पर होगा बहिष्कार
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जिन बातों का उल्लेख वह करते हैं, उसे लेकर कोई ठोस उदाहरण नहीं देते। अगर राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदू बहिष्कार की मुहिम चलाने पर विचार करेंगे।
अविमुक्तेश्वरानंद ने बेमेतरा स्थित आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी संसद में मनुस्मृति को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बातें कही हैं, उन्हें आज के संदर्भ में केवल 'बंधन' के रूप में देखना उचित नहीं है।
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग मनुस्मृति को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। किसी धर्मग्रंथ को गलत तरीके से प्रस्तुत करके बदनाम करना उचित नहीं है।
'रक्षा और दायित्व’ को परतंत्रता बताना गलत
शंकराचार्य ने कहा कि सनातन परंपरा में वेद और स्मृतियों का विशेष महत्व है और मनुस्मृति भी इसी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने मनुस्मृति के श्लोक "पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने…' का संदर्भ देते हुए कहा कि इसे स्त्री की परतंत्रता के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।
शास्त्रीय संदर्भ में यह परिवार और समाज द्वारा स्त्री की सुरक्षा एवं दायित्व की व्यवस्था को दर्शाता है, न कि किसी प्रकार के नियंत्रण या दासता को।
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