'मनुस्मृति पर दिए बयान के लिए माफी मांगें राहुल', अविमुक्तेश्वरानंद ने खोला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, बेमेतरा। पुणे में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति पर दिए गए बयान से विवाद गहरा गया है। बयान पर ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है।

उन्होंने राहुल गांधी पर मनुस्मृति में कही गई बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया।

माफी नहीं मांगने पर होगा बहिष्कार

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जिन बातों का उल्लेख वह करते हैं, उसे लेकर कोई ठोस उदाहरण नहीं देते। अगर राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदू बहिष्कार की मुहिम चलाने पर विचार करेंगे।

अविमुक्तेश्वरानंद ने बेमेतरा स्थित आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी संसद में मनुस्मृति को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बातें कही हैं, उन्हें आज के संदर्भ में केवल 'बंधन' के रूप में देखना उचित नहीं है।