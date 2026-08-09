'हम डॉन हैं', रायपुर के स्कूल में छात्र के साथ मारपीट; तिरंगा फिल्म के डायलॉग वाला वीडियो वायरल
रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में एक छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 'तिरंगा' फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, रायपुर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राज्य की राजधानी के सरकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक छात्र के साथ मारपीट होती दिख रही है। इस घटना ने स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा और स्कूल प्रशासन की कथित निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
शिकायत के अनुसार, छात्र के साथ उसके ही साथियों ने कथित तौर पर मारपीट की। उन पर बाहरी लोगों को बुलाकर छात्र पर हमला करवाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर रील के तौर पर अपलोड किया गया।
वीडियो में तिरंगा फिल्म का डायलॉग
वीडियो में कथित तौर पर तिरंगा फिल्म के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें धमकी भरा यह डायलॉग भी शामिल है, "हम डॉन हैं, मां वकील है और जज से सेटिंग है।"
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी छात्र की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि उसके समर्थन में कुछ वकील भी उसके साथ आए थे। घटना के बाद पीड़ित के परिवार ने स्कूल प्रशासन से संपर्क किया और प्रिंसिपल से शिकायत की। हालांकि, उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
परेशान किए जाने के डर से स्कूल से लिया टीसी
शिकायत के मुताबिक, और ज्यादा परेशान किए जाने के डर से पीड़ित ने बाद में स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) ले लिया। पुरानी बस्ती पुलिस ने बताया कि उन्होंने दोनों पक्षों के खिलाफ जमानती अपराधों के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस के अनुसार, दोनों छात्र नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं और उनके बीच अनुशासन से जुड़े किसी मुद्दे पर बहस हुई थी। पुलिस ने बताया कि वीडियो उस छात्र ने पोस्ट किया था जो कथित तौर पर दूसरे छात्र के साथ मारपीट कर रहा था और बाद में उसे हटा दिया गया।
40 सेकेंड में 46 थप्पड़
सामने आए वीडियो के दावों के मुताबिक, महज 40 सेकंड के अंतराल में पीड़ित छात्र को 46 थप्पड़ मारे गए। हद तो तब हो गई जब हमलावरों में शामिल एक युवक ने जमीन पर गिरे या खड़े छात्र के चेहरे पर लात मारी। पूरी घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर रील्स के रूप में प्रसारित कर दिया गया। इस अमानवीय कृत्य के सामने आने के बाद से आम जनता और अभिभावकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।