छत्तीसगढ़ के सिरपुर को मिली वैश्विक पहचान, UNESCO की अस्थायी सूची में शामिल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर सिरपुर को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

यूनेस्को ने सिरपुर को विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इस फैसले के साथ ही सिरपुर के कई प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे सिरपुर को स्थायी विश्व विरासत स्थल के रूप में पहचान दिलाने की राह आसान होने की उम्मीद बढ़ गई है।

कई ऐतिहासिक स्थल सूची में शामिल यूनेस्को द्वारा जारी अस्थायी सूची में सिरपुर के कई महत्वपूर्ण स्थलों को जगह मिली है। इनमें प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, बाजार परिसर, तीवर देव विहार और राम मंदिर सहित अन्य ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। ये सभी स्थल अपनी प्राचीन वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं।

विश्व विरासत बनने की उम्मीद बढ़ी सिरपुर का अस्थायी सूची में शामिल होना स्थायी विश्व विरासत स्थल के दर्जे की दिशा में पहला अहम कदम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस मान्यता के बाद अब सिरपुर को विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही संरक्षण और विकास के कार्यों में भी तेजी आएगी।